Леся Нікітюк засвітила напівоголеного нареченого-військового у ліжку та показала романтичний ранок

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк потішила фанів рідкісним контентом з нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Раніше зірка ретельно приховувала його та рідко ділилася романтичним контентом. Проте цього разу вирішила похизуватися їхнім романтичним ранком. У фотоблогу Леся показала, як прокинулася в одному ліжку з Дмитром і ніжилася з ним. На кадрі знаменитість засвітила оголену спину коханого з великим татуюванням.

А ось поміж парою зручно вмостився їхній домашній улюбленець – пес Рафік. Згодом ведуча опублікувала ще одне фото, де Дмитро вже прокинувся та одягався біля ліжка. Нікітюк звернулася до обранця через сторіз і зізналася, що сумуватиме за ним. Тож мило наказала Бабчуку скасувати всі справи та бути з нею поруч.

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Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, у січні цього року телеведуча Леся Нікітюк оголосила про заручини з 28-річним військовим Дмитром Бабчуком. Освідчення відбулося під час зимової відпустки парочки. Невдовзі після цієї новини в Мережі з'явилися чутки про можливу вагітність Нікітюк, але вона поки не коментує це.

Нагадаємо, нещодавно популярний футболіст звернувся до блогерки Даші Квіткової на тлі чуток про їхній роман.