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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк засвітила напівоголеного нареченого-військового у ліжку та показала романтичний ранок

Ведуча поніжилася з коханим, якого більше не приховує.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк з нареченим

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк потішила фанів рідкісним контентом з нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Раніше зірка ретельно приховувала його та рідко ділилася романтичним контентом. Проте цього разу вирішила похизуватися їхнім романтичним ранком. У фотоблогу Леся показала, як прокинулася в одному ліжку з Дмитром і ніжилася з ним. На кадрі знаменитість засвітила оголену спину коханого з великим татуюванням.

А ось поміж парою зручно вмостився їхній домашній улюбленець – пес Рафік. Згодом ведуча опублікувала ще одне фото, де Дмитро вже прокинувся та одягався біля ліжка. Нікітюк звернулася до обранця через сторіз і зізналася, що сумуватиме за ним. Тож мило наказала Бабчуку скасувати всі справи та бути з нею поруч.

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, у січні цього року телеведуча Леся Нікітюк оголосила про заручини з 28-річним військовим Дмитром Бабчуком. Освідчення відбулося під час зимової відпустки парочки. Невдовзі після цієї новини в Мережі з'явилися чутки про можливу вагітність Нікітюк, але вона поки не коментує це.

Нагадаємо, нещодавно популярний футболіст звернувся до блогерки Даші Квіткової на тлі чуток про їхній роман.

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Дата публікації
Кількість переглядів
379
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