Леся Нікітюк здивувала, через що комплексувала в дитинстві і чому досі має проблеми зі здоров’ям

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк розповіла про свій дитячий комплекс.

Ведуча розповіла про своє дитинство, коли дуже швидко росла. Вона пригадала, як хотіла популярні спортивні кросівки, але через фінансові обмеження родини доводилося купувати дешевші аналоги з хмельницького базару. Проблема була ще й у розмірі:

«Я дуже хотіла ті спортивні фірмові кросівки, але оскільки на базарі вони були тільки з Китаю, то такого розміру, як у мене, не було. І мені доводилося купувати на три розміри менші. Було чи не було, що я носила кросівки на три розміри менші, бо дуже хотіла ті фірмові?» — зазначила знаменитість у шоу «Хто зверху?»

Реклама

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Попри щирість розповіді, чоловічій команді не вдалося повірити Лесі — ніхто не обрав варіант, що це правда. Ведуча підтвердила, що справді носила кросівки на три розміри менші та зізналася, що через це на пальчиках однієї ноги досі залишилися гульки.

Вона додала, що тоді комплексувала через розмір ноги та брак коштів, адже китайські кросівки були лише до 38 розміру. Леся зазначила, що цей дитячий комплекс залишив слід на здоров’ї, але тепер вона сприймає себе і сміється над минулим.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк здивувала шанувальників виконанням хіта Мадонни після того, як Юрій Нікітін підкреслив її прихований талант. Цікаво, що ще до народження сина між телеведучою та продюсером відбувся несподіваний діалог, який зараз набуває нового сенсу.