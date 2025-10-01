Леся Нікітюк зізналася, як поєднує материнство та роботу: "Матуся за 200 гривень погодилася"

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася, як їй вдається поєднувати догляд за синочком та роботу на телебаченні.

Телеведуча після народження малюка швидко повернулася до роботи, проте зізнається — зробити це вдалося завдяки підтримці рідних. В інтерв’ю Show 24 зірка поділилася, що найбільше допомогла її мама, якій вона жартома приписала "тариф".

"Матуся, богиня нашої сім’ї, з великою радістю і за 200 гривень на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую!" — розповіла зірка.

Згодом до бабусі долучилася й невістка Лесі. Вони разом вони дбали про малюка, поки телеведуча була на знімальному майданчику.

"Господь дав моїй мамі здоров’я і сил. Вона з радістю погодилася сидіти з онуком. Потім ще й невістка допомогла, і вони вдвох чудово проводили час із нашим сином, поки я працювала", — розповіла Нікітюк.

Знаменитість зізнається, що серйозних труднощів поєднання кар’єри та материнства їй уникнути вдалося. Єдиними нюансами стали турботи, пов’язані з грудним вигодовуванням.

