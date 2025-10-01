- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 975
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк зізналася, як поєднує материнство та роботу: "Матуся за 200 гривень погодилася"
Артистка розповіла, хто взяв на себе турботу про малюка під час її зйомок.
Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася, як їй вдається поєднувати догляд за синочком та роботу на телебаченні.
Телеведуча після народження малюка швидко повернулася до роботи, проте зізнається — зробити це вдалося завдяки підтримці рідних. В інтерв’ю Show 24 зірка поділилася, що найбільше допомогла її мама, якій вона жартома приписала "тариф".
"Матуся, богиня нашої сім’ї, з великою радістю і за 200 гривень на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую!" — розповіла зірка.
Згодом до бабусі долучилася й невістка Лесі. Вони разом вони дбали про малюка, поки телеведуча була на знімальному майданчику.
"Господь дав моїй мамі здоров’я і сил. Вона з радістю погодилася сидіти з онуком. Потім ще й невістка допомогла, і вони вдвох чудово проводили час із нашим сином, поки я працювала", — розповіла Нікітюк.
Знаменитість зізнається, що серйозних труднощів поєднання кар’єри та материнства їй уникнути вдалося. Єдиними нюансами стали турботи, пов’язані з грудним вигодовуванням.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк відверто розповіла, скільки витрачає на сина. Телеведуча зізналася, чи купує дитині дорогі речі та яку суму коштів вона витрачає щомісяці.