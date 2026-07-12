ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
765
Час на прочитання
2 хв

Леся Нікітюк зробила болісне зізнання про війну та близьку людину в реанімації: "Абсолютний сюр"

Ведуча вперше розповіла про друга в лікарні та свої найважчі переживання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася особистими переживаннями та зізналася, як поєднує роботу над розважальними проєктами з тривогою за близьку людину, яка нині бореться за життя.

Повертаючись до Києва після поїздки в Тернопіль, де в лікарні перебуває її друг, знаменитість відверто розповіла про свій емоційний стан. Попри важкі особисті обставини, вона продовжує працювати. Зараз тривають зйомки одразу двох проєктів за її участі — шоу «Хто зверху?» та нової різдвяної комедії. Втім, поєднати творчу роботу з реаліями війни та хвилюванням за друга їй непросто. Саме цей контраст телеведуча назвала справжнім парадоксом українського сьогодення.

«Здавалося б, абсолютний сюр. Війна, ракети, смерті невинних людей. Але є основні важелі, які тримають мене на плаву і не дають мене зламатися», — поділилася Нікітюк.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча не приховує, що останні події позначаються на її моральному стані. Однак вона знаходить сили рухатися вперед завдяки найріднішим людям і справі, яку любить. За словами знаменитості, саме робота допомагає не втрачати віру в майбутнє.

«Коли я виходжу на майданчик, я працюю і моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя й існування, міцніє. І, коли ви подивитися за декілька місяців цей контент, я вірю, що так буде», — зазначила телеведуча.

Нині Леся Нікітюк продовжує знімання, попри непрості обставини та постійний емоційний тиск, який переживають мільйони українців під час війни.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк з однорічним сином покинула Київ через ракетні атаки Росії на Київ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
765
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie