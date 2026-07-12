Леся Нікітюк зробила болісне зізнання про війну та близьку людину в реанімації: "Абсолютний сюр"

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася особистими переживаннями та зізналася, як поєднує роботу над розважальними проєктами з тривогою за близьку людину, яка нині бореться за життя.

Повертаючись до Києва після поїздки в Тернопіль, де в лікарні перебуває її друг, знаменитість відверто розповіла про свій емоційний стан. Попри важкі особисті обставини, вона продовжує працювати. Зараз тривають зйомки одразу двох проєктів за її участі — шоу «Хто зверху?» та нової різдвяної комедії. Втім, поєднати творчу роботу з реаліями війни та хвилюванням за друга їй непросто. Саме цей контраст телеведуча назвала справжнім парадоксом українського сьогодення.

«Здавалося б, абсолютний сюр. Війна, ракети, смерті невинних людей. Але є основні важелі, які тримають мене на плаву і не дають мене зламатися», — поділилася Нікітюк.

Реклама

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча не приховує, що останні події позначаються на її моральному стані. Однак вона знаходить сили рухатися вперед завдяки найріднішим людям і справі, яку любить. За словами знаменитості, саме робота допомагає не втрачати віру в майбутнє.

«Коли я виходжу на майданчик, я працюю і моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя й існування, міцніє. І, коли ви подивитися за декілька місяців цей контент, я вірю, що так буде», — зазначила телеведуча.

Нині Леся Нікітюк продовжує знімання, попри непрості обставини та постійний емоційний тиск, який переживають мільйони українців під час війни.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк з однорічним сином покинула Київ через ракетні атаки Росії на Київ.

Реклама

Новини партнерів