Леся Самаєва у 25-ту річницю шлюбу показала небачені фото з чоловіком і яким було їхнє весілля

Леся Самаєва з чоловіком / © instagram.com/lesia_samaieva/

Зірка «Скаженого весілля», акторка Леся Самаєва з чоловіком, актором Андрієм Самініним святкують особливу дату — срібне весілля.

Подружжя разом уже 25 років. У день річниці зірка стрічки «Скажене весілля» поділилася зворушливими спогадами про спільний шлях з коханим і показала архівні світлини в Instagram. Зокрема, акторка оприлюднила кадри з юності, коли їхні стосунки лише починалися, а також рідкісне фото з весілля, де інколи закоханих майже не впізнати.

Самаєва з теплотою згадала роки, прожиті разом, і подякувала долі за зустріч із коханим, підкресливши, що попри всі випробування їм вдалося зберегти любов і підтримку. Водночас акторка не забула про найголовніший плід їхнього кохання — доньку Марію, яку засипала компліментами.

«Ми 25 років разом. Це звучить з викликом, ніжністю, гумором, підтримкою, захопленням, довірою, красою, радістю та безумовною любов’ю… Ми, мій Андрюшо, таки дотанцювали, дійшли, домріяли, дожили, допливли до цієї прекрасної дати. Зрозуміло одне — велике щастя, що ми колись побачилися на цій величезній планеті, не загубилися та відчули одне одного. Хочеться миру та здоровʼя, все решта вже посаджено, збудовано та народжено. Машуня — найпрекрасніше, що з нами сталося: красиве, розумне і мудре. Ну що ж, летимо далі, моє кохання», — зворушила Леся.

Леся Самаєва з чоловіком і донькою / © instagram.com/lesia_samaieva/

