Леся Самаєва замилувала рідкісними фото з донькою-красунею та їхнім відпочинком

Леся Самаєва з донькою / © facebook.com/lesia.samaieva

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Українська акторка Леся Самаєва потішила шанувальників рідкісними сімейними світлинами зі своєю донькою Марією.

Зірка розповіла, що разом із 24-річною донькою вирушила до Миргорода, де вони гостювали у друзів. Під час невеликої подорожі мама й донька багато гуляли, відпочивали на природі, релаксували в джакузі, гойдалися в гамаку та досліджували мальовничі куточки міста.

У своєму Instagram Самаєва поділилася теплими спогадами про проведений разом час і зізналася, що після повернення до Києва вони з донькою знову поринули у власні справи.

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Леся Самаєва з донькою / © instagram.com/lesia_samaieva/

Леся Самаєва з донькою / © instagram.com/lesia_samaieva/

Леся Самаєва з донькою / © instagram.com/lesia_samaieva/

«Літечко… Половина вже. Провели декілька незабутніх днів з нашими гостинними та хлібосольними друзями у славному Миргороді. Так дивно було повертатися до Києва після цього спокою та довгих розмов. Приїхали до Києва — і розбіглися… Тож коли ще побачу свою дитину — невідомо», — написала акторка.

Також Леся закликала українців більше подорожувати рідною країною: «Подорожуйте Україною, бо вона найкраща на землі».

Нагадаємо, Марія — єдина донька Лесі Самаєвої та актора Андрія Самініна. Дівчина пішла стопами батьків і також обрала акторську професію. Самі ж Леся та Андрій перебувають у шлюбі вже 25 років.

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