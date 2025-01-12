Лесик після зупинки серця пройшов реабілітацію та повернувся додому: в якому стані артист

Український співак Олег Турко, він же Лесик, після зупинки серця вже повернувся додому.

Про це у Facebook повідомила подруга музиканта, журналістка Марія Панчишин. Артист пройшов курс реабілітації в одному з медичних центрів у селі Модричі, що у Львівській області. Музикант продовжує заняття, але вже вдома.

Марія Панчишин додала, що Лесик поступово починає повертатися у звичний ритм життя. Зокрема, їм вже вдалося зустрітися та поспілкуватися. Журналістка також наголосила, що сім'я виконавця неабияк вдячна всім небайдужим за підтримку та допомогу, зокрема, фінансову. Це врятувало життя музиканта.

Олег Турко

"Хочемо ще раз подякувати за другий день народження Лесика Турка. Лесик починає потроху вливатись у життя. Наприклад, нам вдалось усім разом заскочити "на каву". Дякуємо вам, люди, за нього. За життя, за реабілітацію, за допомогу, за фінанси, за добрі слова та підтримку", - написала журналістка.

У Лесика на концерті зупинилося серце – що відомо

На початку грудня артист як спеціальний гість виступив на концерті Наталії Бучинської у Львові з декількома новини піснями. Однак вже під час виконання другої композиції артист знепритомнів та впав додолу на очах у публіки. Лесику терміново викликали швидку.

На щастя, у залі були присутні медики, які протягом півтори години виконували реанімаційні заходи, замість 40 хвилин, як того вимагає протокол. Врешті, це врятувало життя артистові. Коли прибула "швидка", Лесика терміново доставили до лікарні, де його стан стабілізували. Після цього музикант розпочав тривалий курс реабілітації.

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