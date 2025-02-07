Лесик уперше після зупинки серця вийшов на сцену: який вигляд має колишній учасник гурту "Дзідзьо"

Український співак Олег Турко, він же Лесик, після зупинки серця частково повернувся до концертної діяльності.

Так, після двох місяців реабілітації Лесик завітав на львівський концерт пам'яті колеги Кузьми Скрябіна до десятих роковин його смерті. І просто посеред шоу друзі музиканта покликали його на сцену для виконання славнозвісної пісні "Маршрутка". Олег залюбки погодився та запалив сцену енергійним хітом.

Відповідним фрагментом з виступу Лесика поділилася журналістка Марія Панчишин на своїй Facebook-сторінці. У дописі вона зізналася, що пишається своїм товаришем, який дуже швидко пішов на поправку.

Лесик вперше після зупинки серця з'явився на сцені

"Ну що, вгадаєте хто сьогодні вперше після всього вийшов на сцену? Лесичок, ти молодчинка. Люблю страшне і пишаюся ше більше! Як мало, виявляється, треба до щастя", - написала журналістка.

Нагадаємо, на початку грудня Лесик під час виконання пісні на концерті Наталії Бучинської у Львові втратив свідомість на очах у публіки. На інцидент швидко зреагувала команда артиста – його було доправлено до медичного закладу. Під наглядом лікарів його стан поступово стабілізували й розпочали тривалий курс реабілітації. А вже на початку січня цього року музиканта виписали з лікарні.

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