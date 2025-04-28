Лесю Нікітюк заскочили з округлим животиком на тлі чуток про вагітність

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яку вже тривалий час підозрюють у вагітності, заінтригувала своєю появою на публіці.

У TikTok юзер під ніком jeka.m.1010 став свідком, як ведуча виходила з ресторану в Одесі. Момент зустрічі з Нікітюк він записав на відео і поділився ним у Мережі. На кадрах Леся в обтислій сукні йшла в компанії з другом і колегою Євгеном Таллером.

Проте увагу юзерів привернув ще один нюанс. Річ у тім, що після чуток про вагітність у знаменитості помітили округлий животик. Тож у коментарях ще раз поцікавилися, чи вона часом не «вагітна?». До слова, були й ті, хто стали на бік артистки, запевнивши, що це просто невдалий ракурс знімань після їжі.

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Цікаво, що Леся все ж вийшла на зв’язок і написала різку відповідь. Зокрема, обурилася вчинком невідомого чоловіка, який опублікував відео, та гнівно звинуватила його в порушенні її приватності.

«Не розумію людей, які потім ще й у TikTok виставляють такі відео! Мені, бл*дь, не сходи, не поїж і не випий», — написала розлючена Нікітюк під відео.

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