Леся Нікітюк довела до сліз новою ліричною піснею, яку присвятила загиблому на фронті другу

Українська телеведуча Леся Нікітюк місяць тому зізналася, що втратила на війні близького друга.

Під емоціями Леся Нікітюк написала ліричну композицію, яка отримала назву "Блакитні очі".

Слова до композиції написали сама Нікітюк, у співавторстві з Михайлом Мартинюком та Е. Матюшенком. Музику до пісні створив Руслан Квінта.

Як зазначила Леся, трек "Блакитні очі" вона присвятила всім, хто зараз на передовій боронить нашу землю: "Блакитні очі".. Присвячую всім, хто боронить нашу Україну. А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув в Луганській області…" – написала Нікітюк.

У відео глядачі побачать кадри з українськими бійцями на передовій, хроніки війни та зворушливі кадри зустрічі наших військових зі своїми родинами.

Шанувальники Лесі зізналися, що пісня глибоко торкнулася їхніх сердець: "Ох, Іванівна... І розвеселити можете і торкнутись найпотаємніших струн душі", "До сліз! Як хочеться, щоб усе це закінчилося і настав мир! Скоро перемога!", "Дуже сильна пісня, просто до сліз. Переможемо! Слава Україні".

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