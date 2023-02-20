Леся Нікітюк емоційно відповіла на хейт після поїздки до Харкова: "Думайте, кому ви це пишете"

Українська телеведуча Леся Нікітюк днями приїхала до Харкова, звідки поділилася моторошними кадрами на тлі зруйнованих будинків.

Втім, декому у Мережі здалося, що таким чином знаменитість вирішила "хайпанути" та привернути до себе більше уваги. На такі заяви хейтерів Леся вирішила відповісти у сторіз в Instagram.

"Багато харківських пабліків сьогодні написало, що я в Харкові. Я сюди не поїсти, не попити приїхала. У мене є робота. Я це говорю для тих людей, які не думають, що вони пишуть в коментарях. Мені б хотілося звернутися до вас. Думайте, коли ви це пишете, в який час ви це пишете і кому ви це пишете", - висловилася Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча зізналася, що завжди читає усі коментарі та сприймає їх близько до серця. Вона впевнена, що зараз усі українці схильні до емоційності, але в такий час нам треба триматися подалі від внутрішніх сварок.

"У нас у всіх оголений нерв. У всіх - у тих, хто тут чи тих, хто виїхав. Ми всі в однаковому становищі. І якщо ми ще будемо займатися внутрішнім срачем, це точно ні до чого доброго не приведе. Нехай цих коментів мало, нехай їх там одиниці, але я їх завжди читаю. Тому що я люблю свою роботу, я люблю людей. Якщо мені б було пофіг, і вам би не хотілося за мною слідкувати і взагалі мною цікавитися", - сказала Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк також закликала своїх підписників не розпалювати ворожнечу поміж одне одним, адже усі українці мудрі люди.

"Хтось мені написав: "Не беріть дурного в голову, мудра людина такого не написала б". Але я вважаю, що у нас в країні всю люди мудрі і я бажаю нам всім бути мудрішими з кожним днем. Ми всі маємо триматися, поважати одне одного, або хоча б не писати херні", - додала Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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