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Леся Нікітюк кардинально змінила колір волосся і шокувала схожістю з Роксоланою

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
246
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Леся Нікітюк кардинально змінила колір волосся і шокувала схожістю з Роксоланою

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Артистка засвітила образ, в якому з'явиться у нових зніманнях.

Українська телеведуча Леся Нікітюк полюбляє проводити експерименти зі своїм образом.

Цього разу знаменита білявка приголомшила прихильників кардинальною зміною кольору волосся. Так, Леся приміряла на себе вогняний, рудий колір. Відео, де вона руда, Нікітюк опублікувала на сторінці в Instagram.

У ролику ведуча постає у гримерці, Леся позує з новим кольором волосся, одягнена у білосніжне вбрання:

"Роксолеся. Сучасне століття. Скоро…" – коротко підписала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк здивувала новим кольором волосся

Леся Нікітюк здивувала новим кольором волосся

Своєю чергою шанувальники закидали артистку компліментами і зазначили, що вона й справді схожа на Гюррем Султан:

  • Лесю, ви той гарем перетоптали б своїми розкішними ногами, дорогою до Султана
  • Неочікувано! Але ж як тобі личить ця роль. Ох, яким би це був фільм, якщо б там дійсно Леся грала головну роль
  • З такою Роксолесею можна йти у похід на загарбників! Щоб вони там всі згоріли
  • Воу! Правильно, Лесю, покажи їм, хто Гюррем Султан в цьому гаремі

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк приміряла ще один образ. Ведуча постала перед шанувальниками в образі легендарної акторки Мерилін Монро.

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Дата публікації
Перегляди
246
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