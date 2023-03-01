Леся Нікітюк, MONATIK, Брежнєва, Дорофєєва та інші: зірки випустили кавери на українські народні пісні

Знамениті українські виконавці взяли участь у музичному проєкті MOЗGI Entertainment під керівництвом Ірини Горової.

Зірки об'єдналися та взяли участь у записі альбому під назвою "ДНК" – "Душа. Нація. Культура". Платівка складається з 18 українських народних пісень у сучасному аранжуванні. Так от, Злата Огнєвіч зачитала реп у народному творі "Ой, я знаю, що гріх маю". Також в записі альбому взяли участь MONATIK, Тіна Кароль, VERA і TAYANNA, Надя Дорофєєва, Ірина Білик та Діма Коляденко та багато інших зірок.

У альбомі поєднані абсолютно різні жанри – джаз, соул, латина та, навіть, французький шансон.

"Кожний трек альбому – присвята та подяка мужнім воїнам ЗСУ, кожному, хто на своїх плечах тримає нашу країну, та ціною власного життя захищає право України зайняти достойне місце у світі та світовій культурі. Ми обрали незвичне поєднання української народної пісні із популярним звучанням джазу та соул, що на нашу думку свідчить про вміння вписуватися в світовий контекст, зберігаючи повагу до національної ідентичності", - йдеться в описі до альбому.

Генеральним продюсером проєкту виступила Ірина Пікалова, музичним продюсером став Дмитро Саратський.

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