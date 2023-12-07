Леся Нікітюк на ранковому селфі показалася оголеною і засвітила сосок

Також ведуча розповіла про неприємний інцидент, який стався з її авто.

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників своїм ранковим селфі, яке зробила у ліжку.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадром, на якому позує повністю оголеною. В одній руці Нікітюк тримає філіжанку з кавою, іншою робить селфі. Щоправда, Леся сфотографувала тінь від свого тіла, яка з'явилася на стіні. Знаменитість навіть засвітила сосок.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, перед цим Нікітюк розповіла про неприємний інцидент, який стався з її авто. Поки Леся займалася у спортзалі, хтось подряпав її автомобіль.

"Поки поліція оформляє цей випадок, людина просто поїхала, але вона залишила свій номер. Десь кудись квапилася та дівчинка. Нічого страшного, я не ображаюсь. В мене страховка є. Але просто вся ця історія сталася 6 грудня, в 16:16", - побачила у цій ситуації Леся якийсь містичний знак.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк пригадала, з чого почалася її кар'єра на ТБ. Артистка поділилася відео, як 10 років тому брала участь у шоу "Розсміши Коміка". Тепер, до речі, знаменитість й сама стала однією з суддів гумористичного проєкту.

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