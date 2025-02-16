Леся Нікітюк на тлі чуток про вагітність показалася з нареченим-військовим

Ведуча зазнімкувала їхній милий поцілунок.
Українська ведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час поділилася романтичним контентом.
Так, після чуток про вагітність зірка майже уникає спільних фото з коханим і не так активно ділиться новинами зі свого життя. Проте цього разу зробила виключення. І у фотоблогу показалася з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком.
Закохані зробили романтичне фото, де демонструють ніжний поцілунок. Щоправда, Нікітюк не стала показувати повний кадр, а лише фрагмент – їхні губи. Знаменитість не підписувала знімок, а просто залишила позначку з посиланням на профіль нареченого. Тож це засвідчило, що навіть після тривалого публічного мовчання стосунки наречених не змінилися – між ними продовжує панувати кохання.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Леся Нікітюк чекає на первістка. Сама ведуча поки не афішувала це та усілякими методами приховує новий статус. Водночас про майбутнє поповнення у родині зірки вже висловилася її найближча подруга, акторка та ведуча Лєра Товстолєс. Вона відповіла, чи дійсно Леся готується вперше стати мамою.
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