Леся Нікітюк на тлі чуток про вагітність показалася з нареченим-військовим

Українська ведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час поділилася романтичним контентом.

Так, після чуток про вагітність зірка майже уникає спільних фото з коханим і не так активно ділиться новинами зі свого життя. Проте цього разу зробила виключення. І у фотоблогу показалася з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком.

Закохані зробили романтичне фото, де демонструють ніжний поцілунок. Щоправда, Нікітюк не стала показувати повний кадр, а лише фрагмент – їхні губи. Знаменитість не підписувала знімок, а просто залишила позначку з посиланням на профіль нареченого. Тож це засвідчило, що навіть після тривалого публічного мовчання стосунки наречених не змінилися – між ними продовжує панувати кохання.

Леся Нікітюк з нареченим / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Леся Нікітюк чекає на первістка. Сама ведуча поки не афішувала це та усілякими методами приховує новий статус. Водночас про майбутнє поповнення у родині зірки вже висловилася її найближча подруга, акторка та ведуча Лєра Товстолєс. Вона відповіла, чи дійсно Леся готується вперше стати мамою.

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