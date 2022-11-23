Леся Нікітюк на тлі снігу показалася у звабливому шкіряному максі

Українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками декількома кадрами з зимової фотосесії.

Так, на сторінці в Instargam знаменитість запостила світлини, на яких постає у стильній шкіряній максісукні чорного кольору. Нікітюк позує на тлі засніжених дерев. Під знімком Леся похвалилася, що її трек "Тільки" вже зібрав мільйон переглядів на YouTube і заінтригувала фанів, що готує до випуску нову пісню.

"Один мільйон переглядів пісні "Тільки" на YouTube за декілька днів! Що це означає? Це означає що скоро нова пісня", - повідомила Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Окрім того, ведуча пригадала, як у дитинстві вона не вимовляла деякі букви: "Щоб ви собі розуміли, я в дитинстві баякая, п'якая, і казала с'яка", - розповіла Леся.

А також, користуючись нагодою, запостила провокаційне фото своєї п'ятої точки у спідньому і підписала його: "Вороги, вам – с'яка".

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, як реагує на хейт у Мережі а також з гумором відповіла, чому досі не заміжня.

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