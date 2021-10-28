Леся Нікітюк насмішила фото, де постала 18-річна на дереві з кумедною гримасою

Ведуча показала, як спілкувала з мамою телефоном.
Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила пригадати юнацькі роки.
На сторінці в Instagram знаменитість розмістила світлину, де постала 18-річна. На фото гумористка у фіолетовій кофті, джинсах та кедах сидить на дереві з кумедною гримасою. Так вона намагалася знайти мобільний зв'язок, щоб поговорити телефоном з мамою.
"Розмова з мамою. 2005 рік. Після цього фото, як мінімум, мені повинні запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - прокоментувала публікацію Нікітюк.
Фанів неабияк насмішив кадр. А дехто пригадав і свою молодість, оскільки, так само ловив зв’язок.
- Ой. У нас в селі у баби так було. Щоб подзвонити, тре було вилізти на грушу
- Ага, а ще коли розмовляли по 2 секунди безкоштовно
- Які ж ми були схожі
- А на дереві краще тягне
Також у сторіз фотоблогу Леся запостила кадри, де показала, як раніше одягалася. Так, були часи, коли майбутня зірка доношувала одяг за старшим братом.
"Моїм другим стилістом став, захисти його Боже, хмельницький базар! Подивіться на ці турецькі джинси! Це ж Версаче", – поділилася вона.
"5-м стилістом була я сама! Як бачите по обличчю, мене все влаштовувало, крім одягу", – прокоментувала Леся.
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