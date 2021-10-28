Леся Нікітюк насмішила фото, де постала 18-річна на дереві з кумедною гримасою

Леся Нікітюк насмішила фото, де постала 18-річна на дереві з кумедною гримасою

Ведуча показала, як спілкувала з мамою телефоном.

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила пригадати юнацькі роки.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила світлину, де постала 18-річна. На фото гумористка у фіолетовій кофті, джинсах та кедах сидить на дереві з кумедною гримасою. Так вона намагалася знайти мобільний зв'язок, щоб поговорити телефоном з мамою.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Розмова з мамою. 2005 рік. Після цього фото, як мінімум, мені повинні запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - прокоментувала публікацію Нікітюк.

Фанів неабияк насмішив кадр. А дехто пригадав і свою молодість, оскільки, так само ловив зв’язок.

Ой. У нас в селі у баби так було. Щоб подзвонити, тре було вилізти на грушу

Ага, а ще коли розмовляли по 2 секунди безкоштовно

Які ж ми були схожі

А на дереві краще тягне

Також у сторіз фотоблогу Леся запостила кадри, де показала, як раніше одягалася. Так, були часи, коли майбутня зірка доношувала одяг за старшим братом.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Моїм другим стилістом став, захисти його Боже, хмельницький базар! Подивіться на ці турецькі джинси! Це ж Версаче", – поділилася вона.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

"5-м стилістом була я сама! Як бачите по обличчю, мене все влаштовувало, крім одягу", – прокоментувала Леся.

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