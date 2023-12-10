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Леся Нікітюк насмішила інстасеріалом "РоксоЛеся", де посварилася з Іриною Гатун через султана

Леся Нікітюк насмішила інстасеріалом "РоксоЛеся", де посварилася з Іриною Гатун через султана

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
2 хв
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Леся Нікітюк насмішила інстасеріалом "РоксоЛеся", де посварилася з Іриною Гатун через султана

Леся Нікітюк, Ірина Гатун / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зірка показала сучасну версію серіалу "Величне століття. Роксолана".

Ведуча Леся Нікітюк окрім вокального таланту тепер демонструє шанувальникам свої акторські здібності.

Так, зірка запустила свій інстасеріал під назвою "РоксоЛеся. Сучасне століття", знятий за мотивами культового серіалу "Величне століття. Роксолана".

У новій мінісерії, яку Нікітюк опублікувала у своєму фотоблогу, вона показала, як не пускала одну з дружин султана Сулеймана. Її зіграла акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Гатун.

У відео Гатун дуже проситься до сулеймана у спальню, а РоксоЛеся, як головна дружина, її не пускає: "Ти без чоловіка в Польщі сиділа? Ні? Тоді потерпиш". На що героїня Гатун говорить, що їй дуже треба. "Ти що, сексуально залежна?" – запитує її РоксоЛеся. На що героїня Ірини відповідає: "Я гормональнонуждающаяся".

Леся Нікітюк насмішила фанів інстасеріалом "РоксоЛеся. Сучасне століття"

Леся Нікітюк насмішила фанів інстасеріалом "РоксоЛеся. Сучасне століття"

Врешті, РоксоЛесі вдається відправити конкурентку до "євнуха", якому ще не встигли зробити обрізання.

Цей інстасеріал дуже припав до смаку її шанувальникам і підняв настрій, за що фани подякували ведучій:

  • Красуні! Ви зробили мій вечір ржакою-ржакою. Дякую, ви неймовірні
  • Хто б нам підняв настрій! Добре, що у вас є на це сили. Роксолеся & Ко
  • Це шедевр і жиза
  • Молодці! Не зупиняйтесь!

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників пікантним контентом. Ведуча запостила фото, де постала оголеною, щоправда, показала лише тінь на стіні свого тіла.

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Дата публікації
Перегляди
202
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