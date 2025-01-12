Леся Нікітюк насмішила сваркою з мамою перед виходом на базар: "Бомжара"

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як вдома час проводить.

Так, зірка завітала до батьків до Хмельницька і присвятила час родині. Зокрема, погодилася з мамою прогулятися та піти на місцевий ринок. Утім, просто перед виходом між ними зчинився кумедний скандал. Все тому, що мама Нікітюк Катерина розкритикувала модний лук зіркової доньки.

На кадрах, розміщених у Telegram-каналі Лесі, помітно, що вона одягла чорні джинси з розрізами на стегнах і куртку, знизу якої видніються нитки. Таке зовсім не влаштувало Катерину й вона навіть відмовилася йти разом з донькою за покупками, обізвавши її "бомжарою". Нікітюк, своєю чергою, пояснила, що на ній брендові коштовні речі, які вона не збирається змінювати.

Леся Нікітюк поскандалила з мамою через свій модний образ

Насамкінець ведуча заспокоїла фанів і зі сміхом зізналася, що насправді все закінчилося добре: "Як ми з Кет на базар йшли! Дуже люблю цю жінку! Хочу, щоб ви тут бачили більше й знали, що я – бомжара".

Нагадаємо, нещодавно ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік втрутився у скандал між героєм Тереном і Бєлєнь. Зірка припустив, чи зможе пара будувати майбутнє після мовного непорозуміння.

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