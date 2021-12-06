Леся Нікітюк насмішила відео з кактусом у вигляді прутня і потролила Катерину Осадчу

Зірка перебуває за кордоном.
Українська телеведуча Леся Нікітюк насмішила юзерів новим роликом з подорожі.
Так, знаменитість зараз перебуває в Кабо-Верде. Там зірка поїхала на екскурсію, де помітила височенний кактус, який нагадує прутень. У ролику, який вона запостила у своєму Instagram, Леся нібито лякається "непристойного" кактуса, хреститься та хутко йде геть. До відео гумористка додала трек Gunter - Ding dong song.
Для перегляду гортайте праворуч
"Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Такий вигляд має секс-шоп на Кабо-Верде", - підписала ролик Нікітюк.
Також Леся потролила ведучу "Світського життя" Катерину Осадчу.
"На Кабо-Верде існує легенда. Якщо дівчина прийде і постоїть біля цього кактуса... То за рік вона завагітніє! Кажуть, що тут була Катя Осадча", - написала зірка у коментарях.
У відповідь юзери написали, що обожнюють жарти Лесі.
- Ти дуже весела, харизматична, красива, і так можна перелічувати безкінечно
- Таке могла знайти лише Леся
- Нікітюк – дивогумор
Читайте також: