Леся Нікітюк підкорила Мережу чуттєвим треком у дуеті з учасником "Голосу країни"

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує відкривати для шанувальників свої співочі таланти.

Цього разу зірка "Орла та решки" представила дуже чуттєву та ліричну пісню про кохання у дуеті з учасником шоу "Голос країни-9" Олександром Тесленко.

"До речі, кажуть, що в мене вийшла нова пісня. До речі, кажуть, що дуже хороша", - з гумором представила новий трек Леся в своєму Instagram.

Трек "До речі" одразу підкорив шанувальників. Фани Нікітюк зазначили, що дуже раді чути такі гарні пісні у виконанні ведучої.

Надзвичайно гарна пiсня!

Чудова пісня.

Дуже влучно! Приємно слухати!

У Лесі так багато талантів, дуже класна пісня!

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil пригадала, як Леся Нікітюк допомогла їй з написанням польсько-українського треку Bronia, яку вона виконала з представником Польщі на "Євробаченні-2022".

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