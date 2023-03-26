Леся Нікітюк підкорила Мережу чуттєвим треком у дуеті з учасником "Голосу країни"

Ліричний трек про кохання отримав назву "До речі".
Телеведуча Леся Нікітюк продовжує відкривати для шанувальників свої співочі таланти.
Цього разу зірка "Орла та решки" представила дуже чуттєву та ліричну пісню про кохання у дуеті з учасником шоу "Голос країни-9" Олександром Тесленко.
"До речі, кажуть, що в мене вийшла нова пісня. До речі, кажуть, що дуже хороша", - з гумором представила новий трек Леся в своєму Instagram.
Трек "До речі" одразу підкорив шанувальників. Фани Нікітюк зазначили, що дуже раді чути такі гарні пісні у виконанні ведучої.
- Надзвичайно гарна пiсня!
- Чудова пісня.
- Дуже влучно! Приємно слухати!
- У Лесі так багато талантів, дуже класна пісня!
Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil пригадала, як Леся Нікітюк допомогла їй з написанням польсько-українського треку Bronia, яку вона виконала з представником Польщі на "Євробаченні-2022".
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