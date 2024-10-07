Леся Нікітюк підтвердила роман з молодшим на 9 років військовим і вперше повністю показала його

Українська ведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила роман з військовим Дмитром Бабчуком.

Так, після того, як у Мережі активно почали розкривати особистість обранця знаменитості, вона вирішила й сама покінчити з інтригою. У своєму Instagram ведуча оголосила, що дійсно зустрічається з 28-річним військовим. Зокрема, вона коротко зазначила, що Дмитро Михайлович плюс Леся Іванівна дорівнює кохання.

Окрім того, знаменитість припинила приховувати обличчя обранця. Леся Нікітюк опублікувала фото, яке було зроблене в автівці. На знімку Дмитро ніжно цілував ведучу, поки та робила селфі.

Леся Нікітюк із бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дякуємо всім за теплі слова і побажання!" – коротко написала знаменитість.

Лесю Нікітюк вже встигло привітати чимало зірок з новим статусом в її особистому житті. Зокрема, теплі слова ведучій написали Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Раміна Есхакзай, Тарас Цимбалюк, Джамала та інші.

Зазначимо, Леся Нікітюк зазвичай тримає особисте життя за сімома замками та нічого не розповідає про свої стосунки. Цього разу знаменитість, вочевидь, вирішила зробити виняток. Так, вона почала активно показувати чоловіка у фотоблогу, щоправда, обличчя приховувала. Утім, за татуюванням пильні користувачі раніше вирахували, з ким зустрічається ведуча. Тож, і Леся вирішила більше не тримати інтриги.

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