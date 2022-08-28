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Леся Нікітюк побувала у зруйнованій Охтирці, де показала милі подарунки від дітей

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Леся Нікітюк побувала у зруйнованій Охтирці, де показала милі подарунки від дітей

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк вирушила у місто-герой на Сумщині.

На власні очі побачити зруйновану російськими окупантами Охтирку вирушила Леся Нікітюк. Там на телеведучу чекали не лише знімання, а й зустріч з шанувальниками. 

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Нікітюк розповіла, що поїхала додому не з порожніми руками. Маленькі прихильники подарували телеведучій невеличкі подаруночки на згадку.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Підлітки написали Лесі милі записки з компліментами та подяками за теплу зустріч. 

  • Лесічка, я тебе дуже люблю! Не вірю, що я зустріла тебе…
  • Леся, я вас дуже люблю! Ви дуже крута! Слава Україні! Ми обов’язково переможемо!
© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Окрім маленьких послань, діти пригостили Леді Ле шоколадними цукерками. 

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк записала запальний дует зі співачкою Jerry Heil, у якому вони постібали росіянку, що не хотіла їхати з окупованого Криму. 

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