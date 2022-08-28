Леся Нікітюк побувала у зруйнованій Охтирці, де показала милі подарунки від дітей

Телеведуча Леся Нікітюк вирушила у місто-герой на Сумщині.
На власні очі побачити зруйновану російськими окупантами Охтирку вирушила Леся Нікітюк. Там на телеведучу чекали не лише знімання, а й зустріч з шанувальниками.
У сторіз на своїй сторінці в Instagram Нікітюк розповіла, що поїхала додому не з порожніми руками. Маленькі прихильники подарували телеведучій невеличкі подаруночки на згадку.
Підлітки написали Лесі милі записки з компліментами та подяками за теплу зустріч.
- Лесічка, я тебе дуже люблю! Не вірю, що я зустріла тебе…
- Леся, я вас дуже люблю! Ви дуже крута! Слава Україні! Ми обов’язково переможемо!
Окрім маленьких послань, діти пригостили Леді Ле шоколадними цукерками.
Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк записала запальний дует зі співачкою Jerry Heil, у якому вони постібали росіянку, що не хотіла їхати з окупованого Криму.
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