Леся Нікітюк поділилася кумедними мемами про генератори: "Гаррі Поттер і таємний генератор"

У наші часи генератор став незамінною річчю.

Українська ведуча та блогерка Леся Нікітюк підняла настрій українцям, поділившись кумедними картинками на злободенну тему.

Так, знаменитість у сторіз своєї сторінки в Instagram запостила смішні меми про генератор, який у наш час для українців в умовах постійного відключення світла через обстріли російських окупантів став незамінною річчю.

Вкотре Леся Нікітюк довела, що українці сильна нація і жодні російські обстріли нас не зламають – лише дадуть привід створити нові меми та посміятися.

Трохи творчості від Лесі Нікітюк:

Зазначимо, що й Народний артист України Павло Зібров долучився до створення мемів. Точніше, шанувальники виконавця створили нову, кумедну версію хіта Павла Миколайовича "День народження" про генератор, а співак поділився цим шедевром з підписниками у фотоблогу.

Нагадаємо, тим часом співачка Наталя Могилевська провела українцям майстерклас з виготовлення лампочки в домашніх умовах. Артистка пообіцяла, що такий "винахід" безперебійно працюватиме рік.

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