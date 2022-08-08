Леся Нікітюк поділилася, як допомагає переселенцям після закриття прихистку у Хмельницькому

Ведуча Леся Нікітюк повідомила, що центр допомоги для переселенців у Хмельницькому закрився.

Утім, люди, які були вимушені тікати з гарячих точок, потребують допомоги. Леся особисто продовжила допомагати після закриття притулку деяким сім'ям. На, на жаль, родин, які потребують допомоги, багато.

"Прихисток закрився… Але я продовжую особисто допомагати деяким сім'ям. На жаль, таких сімей, які потребують постійної допомоги, є ще багато. Переселенці, які втратили свої будинки, родину, їм немає куди повернутись. Тепер їхні діти будуть рости тут - на Хмельниччині. Стати на ноги з нуля дуже складно", - зазначила Леся.

Леся Нікітюк з переселенцями / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Утім, Нікітюк вигадала, як кожен українець може допомогти сім'ям, які мали тікати від війни. Ведуча пропонує взяти родину під власну опіку.

"Ви можете повністю або частково допомагати людям. Це може бути оплата комуналки, продукти, або просто якісь донати щотижня чи щомісяця, які допоможуть людям відчувати себе хоч трішки захищеними, а головне - потрібними і що про них дбають. Я впевнена, що держава, робить все можливе, але ми теж маємо дбати одне про одного, бо ми – українці", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, за час існування прихистку Лесі у приміщенні початкової школи вдалося розмістити майже 3 тисячі вимушених переселенців, серед них – 320 дітей і 84 домашні улюбленці.

Читайте також: