Леся Нікітюк похизувалася незвичним подарунком від рятувальників з Кривого Рогу

У своєму Instagram Леся Нікітюк написала допис з нагоди Дня рятівника, який в Україні відзначають 17 вересня. У пості телеведуча розповіла про свій найбільший страх під час війни та подякувала бійцям ДСНС за віддану працю.

"Я більше всього боюсь не звуків повітряної тривоги, а звуків сирен швидкої і пожежної після повітряної тривоги! Дякую за допомогу! Дякую за врятовані життя! З Днем рятівника", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До публікації Леся додала світлину разом із криворізькими рятувальниками, а також похизувалаcя подарунком від них. На згадку зірці "Орла та решки" вручили каску із підписом: "Лесі від 4 караулу ДПРЧ-11 м. Кривий Ріг".

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зараз телеведуча подорожує по Україні. Наприклад, нещодавно Нікітюк побувала у зруйнованій російськими окупантами Охтирці на Сумщині та показала зворушливі подарунки від місцевих дітей.

Читайте також: