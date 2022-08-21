Леся Нікітюк похизувалася помідорами з маминого городу: можуть здолати ворожий безпілотник

Телеведуча Леся Нікітюк похизувалася вдалим врожаєм на маминому городі, де виросла "справжня зброя" проти окупантів.

Зірка "Орла і решки" Леся Нікітюк через війну в Україні знову оселилася в батьківському домі у Хмельницькому. Там ведуча відволікається від медійності та волонтерства на хатні справи.

Так у своїх сторіз в Instagram Нікітюк похизувалася стиглими помідорами, що виросли на грядках у її мами Катерини Петрівни.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Подивіться, яку я у мами на городі щойно зірвала помідору. Вона просто лежала, до землі припала. Подивіться, яка велика, грамів 500!" – із захопленням розповіла на відео Леся.

Вродило у мами на городі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, леді Ле, з властивим їй почуттям гумору, знайшла неочікуване застосування для домашніх овочів.

"Друзі, так от, не дай боже, ворожий безпілотник, отак взяла оцю помідору – ха!" - пожартувала ведуча, уявляючи, що кидає томат у ворогів.

Окрім "бойових" помідорів на грядці у Нікітюк вродили ще й червоні перці. Проте як вони допоможуть подолати окупантів Леся поки не зізнається.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно разом із Jerry Heil Леся Нікітюк висміяла у новій пісні росіянку, що звикла "по-домашнєму" жити в окупованому Криму.

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