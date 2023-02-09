Леся Нікітюк похизувалася розкішним сюрпризом від залицяльника

Ведучій залишили подарунок просто під дверима її квартири.

В української телеведучої Лесі Нікітюк з'явився таємничий залицяльник, який просто засипає її подарунками.

Так, знаменитість похизувалася, який романтичний та розкішний сюрприз їй влаштували. Лесі просто під дверима квартири залишили кошики квітів. Букети були зроблені з червоних та білих троянд, якими було викладено ім'я "Леся". Окрім квітів залицяльник залишив чимало повітряних кульок у формі червоного серця.

"Виходжу я значить з ліфта… Раптом що, консьєржку теж звати Леся", - пожартувала знаменитість.

Залицяльник обрав оригінальний подарунок для Лесі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча не поспішає розсекречувати ім'я таємничого залицяльника, який засипає її подарунками. Леся показує презенти, але кожного разу віджартовується про те, хто ж їй їх залишає.

"А в думках: то мені чи консьєржці", - жартує Леся.

А Леся все жартує / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно таємничий залицяльник залишив ведучій чималий букет рожевих та білих тюльпанів. Однак і того разу Леся віджартувалася, коли прихильники попросили їй розсекретити ім'я залицяльника, який засипає її квітами.

До речі, хоч Нікітюк і тримає подробиці свого особистого життя за сімома замками, її приятель, ведучий Слава Дьомін, виявився більш говірким. Він натякнув, що Леся вже не самотня.

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