Леся Нікітюк похизувалася щедрим врожаєм з батьківського городу

Телеведуча Леся Нікітюк показала фанам, який врожай виріс на городі її батьків.

Знаменитість, яка мешкає в Києві, час від часу навідується в гості до рідних до Хмельницька та допомагає їм з господарством. У своїх Instagram-stories Леся показала, що вони з мамою та татом вирощують на своєму городі.

Так, ведуча похизувалася чималим врожаєм перцю чілі та стиглими томатами чері.

"Поки мене не було, на городі дозрів мій чілі. Щоб усі були на чілі. І чері", - написала Леся.

Леся Нікітюк показала врожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк показала врожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також на грядках в родини Нікітюк вродили перці. Зірка розповіла, що з самого дитинства мама привчала її до того, як правильно вирощувати фрукти та овочі.

"А ви думаєте, чого я майже ніколи в ті клуби не ходила, бо Кет з дитинства мене полоти і сапати заставляла. Найстрашніше це сіянка, до неї треба були тонкі, довгі пальчики, такі тільки в мене", - написала Леся.

Леся Нікітюк показала врожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однак, як пожартувала ведуча, не усе насіння дало той врожай, який очікували. Леся показала величезний кущ табаку, який її батько саджав, як батат.

"Батько до сих пір мамі каже, що садив батат, але є нюанс. Це - тютюн", - пожартувала зірка.

Леся Нікітюк показала врожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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