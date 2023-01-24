Леся Нікітюк похизувалася величезним букетом тюльпанів від таємного залицяльника

Фани гадають, хто ж міг подарувати зірці квіти.

Телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала своїх шанувальників романтичною світлиною з величезним букетом.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з ніжним букетом рожевих та білих тюльпанів у руках. Під світлиною Нікітюк пожартувала, що незнайомець, який дарує їй квіти, завжди залишає їх під чужими дверима.

"Хтось біля дверей постійно залишає квіти, але я хочу нагадати, що я живу в 135-й квартирі, а не в 54-й…і на 15-му поверсі, а не на третьому", - написала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники ведучої оцінили її дотепне почуття гумору та зазначили, що Лесі дуже пощастило з таким залицяльником. Втім, деяких цікавило, хто ж цей таємний незнайомець. Хтось припустив, що квіти Нікітюк подарував шоумен Слава Дьомін.

Своєю чергою телеведучий жартівливо відповів на запитання фанів у своєму Instagram та написав, що розповість про їхні стосунки з Лесею лише тоді, коли вона буде не проти.

"Слава, заспокойся, візьми себе в руки", - пожартувала у відповідь Нікітюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся відповіла на коментар однієї з підписниць "Тільки не Слава".

"Слава, скажи своїй колишній, хай заспокоїться", - написала жартома Нікітюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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