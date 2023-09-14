Леся Нікітюк показала моторошне відео, як ледь не вмерла на зніманнях шоу

Під час одного з конкурсів костюм, в якому була зірка, ледь не втопив її.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками моторошною історією, як ледь не вмерла під час знімань шоу "Хто зверху?".

У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка розмістила коротке відео, на якому показала, як саме ледь не попрощалася з життям. Нікітюк тоді брала участь в одному з конкурсів розважального проєкту. Леся була в костюмі мочалки, який в певний момент набрав забагато води і ледь не потопив ведучу:

"Згадала, як я ледь не вмерла в костюмі "мочалки" на "Хто зверху?". Це був реально пздц. Костюм набрав в себе багато води в басейні… Смішна була б смерть", - поділилася подробицями інциденту Нікітюк.

Леся Нікітюк показала, як ледве не потонула під час знімань шоу

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників, знявшись у спідньому. Ведуча продемонструвала плаский живіт та підтягнуту фігуру. Зірка багато часу приділяє спорту та правильному харчуванню, тож залюбки хизується результатами зусиль над собою.

Читайте також: