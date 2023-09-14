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Леся Нікітюк показала моторошне відео, як ледь не вмерла на зніманнях шоу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
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Леся Нікітюк показала моторошне відео, як ледь не вмерла на зніманнях шоу

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Під час одного з конкурсів костюм, в якому була зірка, ледь не втопив її.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками моторошною історією, як ледь не вмерла під час знімань шоу "Хто зверху?".

У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка розмістила коротке відео, на якому показала, як саме ледь не попрощалася з життям. Нікітюк тоді брала участь в одному з конкурсів розважального проєкту. Леся була в костюмі мочалки, який в певний момент набрав забагато води і ледь не потопив ведучу:

"Згадала, як я ледь не вмерла в костюмі "мочалки" на "Хто зверху?". Це був реально пздц. Костюм набрав в себе багато води в басейні… Смішна була б смерть", - поділилася подробицями інциденту Нікітюк.

Леся Нікітюк показала, як ледве не потонула під час знімань шоу

Леся Нікітюк показала, як ледве не потонула під час знімань шоу

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників, знявшись у спідньому. Ведуча продемонструвала плаский живіт та підтягнуту фігуру. Зірка багато часу приділяє спорту та правильному харчуванню, тож залюбки хизується результатами зусиль над собою.

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Дата публікації
Перегляди
467
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