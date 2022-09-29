Леся Нікітюк показала рідкісне фото з батьком у його день народження

Сьогодні, 29 вересня, тато української ведучої Лесі Нікітюк святкує день народження.

Тож в Instagram-stories знаменитість привітала рідну людину. Так, для привітань Леся обрала фото з татом, які рідко показує, та опублікувала їх у своєму фотоблогу.

"29 вересня! Це найкращий день! Бо цього дня святкує день народження мій тато!", - поділилася з прихильниками знаменитість.

Леся Нікітюк з татом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, Леся навіть зізналась, який подарунок готує для тата. Так, ведуча поїде з татом на відпочинок, де все буде all inclusive.

"Ів-Сент-Іван просто найкращий тато у світі! Ми обов'язково ще поїдемо на all inclusive! Обіцяю! Люблю тебе, тату", - зворушливо написала Леся.

Тато Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, вчора, 28 вересня, у родині акторки Наталки Денисенко також було свято. Сину знаменитості виповнилося п'ять рочків. Артистка показала, як святкувала день народження Андрійка.

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