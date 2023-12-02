Леся Нікітюк показала себе 10 років тому і як брала участь у шоу "Розсміши коміка"

Зірка пригадала, з чого розпочалася її кар'єра на телебаченні.

На українську телеведучу Лесю Нікітюк наринули спогади і вона поділилася з шанувальниками, з чого почалася її кар'єра на ТБ.

На сторінці в Instagram зірка розмістила колаж, зроблений зі стопкадрів гумористичного шоу "Розсміши коміка", у якому вона колись брала участь. Також Нікітюк поділилася відео, як 10 років тому брала участь у цьому проєкті, після чого почався її зліт у телевізійній кар'єрі:

Леся Нікітюк у "Розсміши коміка" 10 років тому / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Розсміши коміка". 10 років тому. Початок моєї кар'єри на ТБ. Не можу в це повірити, але тоді ми просто хотіли показувати свої мініатюри, номери і щоб наш талант хтось помітив. Ми навіть не розраховували на грошовий виграш. Ми просто хотіли виступати на сцені, смішити людей. Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проєкти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній президент України… я б знепритомніла ще перед виходом на сцену. Клянусь", - розповіла Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк показала, з чого почався її шлях на телебаченні

Своєю чергою шанувальники ведучої зізналися, що пам'ятають, як вона починала свій шлях гумористки і закидали її компліментами, що вона дуже талановита:

Після цього випуску Лесю всі полюбили з першого погляду. Талант!

Ця історія ще раз показує, наскільки наше життя непередбачуване і водночас чудове, ця історія дає віру в те, що мрії здійснюються

Читаю цей текст, а в голові голос Ольги Герасим'юк

Леся ви неймовірна людина якій вдалось розкрити свій талант і його побачили і оцінили

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк приголомшила шанувальників кардинальною зміною кольору волосся. Артистка замість платинової білявки стала палкою рудою заради знімань.

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