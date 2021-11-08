Леся Нікітюк показала скло, яке їй трапилося у страві в ресторані

Інцидент стався в одному з закладів Києва.

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про неприємний інцидент, який з нею стався в одному з київських ресторанів.

Знаменитість прийшла до закладу, аби пообідати. Леся замовила гарбузовий суп і була приголомшена, коли знайшла у ньому сторонній і дуже небезпечний предмет. У страві був шматок скла!

instagram.com/lesia_nikituk

"Думаєте це діамант? А ні. Це шматок скла в гарбузовому супі, який я замовила в ресторанчику. Я, звичайно, не ревізор, але я звертаюся до власників закладу, наведіть порядок у своєму закладі, або я прийду і наведу!" – сказала Нікітюк.

Шанувальники, своєю чергою, поцікавилися, чи все гаразд з Лесею і чи не було більше скла у супі та зазначили, що якби цей шматок потрапив в організм зірки, це могло б привести до непередбачених страшних наслідків.

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