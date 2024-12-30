Леся Нікітюк показала свого м'язистого 28-річного коханого топлес і як із ним ніжиться у ліжку

Українська ведуча Леся Нікітюк не приховує, що не самотня, однак бойфренда, який молодший за неї на дев'ять років, не квапиться часто показувати.

Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Ведуча опублікувала романтичний кадр, на якому її 28-річний коханий Дмитро Бабчук солодко спить в ліжку. Обранець Нікітюк був зображений на фото топлес, тож можна було розгледіти його м'язисту статуру. Поруч із Дмитром лежав улюбленець ведучої - песик Рафік.

"Вони знайшли одне одного", - пожартувала Леся Нікітюк про Дмитра та її хатнього улюбленця.

Коханий Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Саму ж знаменитість на фото помітно не було. Однак вона теж лежала у ліжку, ніжилася поруч із коханим та робила знімки, аби закарбувати романтичні моменти в пам'яті.

Зазначимо, як довго Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук перебувають у стосунках – невідомо. Ведуча лише наприкінці вересня оголосила про їхній роман. Відтоді більше коментарів та подробиць про стосунки з Дмитром знаменитість не розкривала.

Нагадаємо, нещодавно з Лесею Нікітюк стався прикрий інцидент. У соцмережах скористувалися іменем знаменитості, аби обманювати користувачів на гроші.

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