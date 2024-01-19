Леся Нікітюк показала своїх батьків і здивувала, як вони з настоянкою зранку зустріли її у себе вдома

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася кумедним відео, як батьки незвично підготувалися до її приїзду.

Мама й тато Лесі чекали у себе вдома на доньку з подругою. Вони завчасно підготувалися й влаштували справжній традиційний прийом з "хлібом і сіллю".

Зокрема, у кадрі видно, як тато знаменитості тримає вишитий рушник і тацю, на якому стоїть наливка з чарками для Лесі та її подруги, тарілка з консервованими огірками, часник та хліб. Одразу з порогу мама Лесі жартома попереджає, що не впустить до оселі, якщо дівчата не скуштують всього, що вони їм приготували.

Так, Леся разом з подругою випила батьківської наливки. Вочевидь, це був ранній приїзд доньки з подругою, адже батьки ведучої були в халаті, а сама зірка пожартувала про "часник о 5 ранку". Така гостинність неабияк сподобалася знаменитості. Вона обмінялася вітальними цілунками з батьками і додала, що вони у неї найкращі.

Леся Нікітюк показала, як батьки зустрічають її з традиційними частуваннями

"Просто найкращі батьки у Всесвіті", - зворушила підписом Леся у своєму фотоблогу.

До слова, ведуча також побачилася зі своїми племінницями й рідними. І наразі проводить з ними час у батьківській оселі.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк здивувала, як у Польщі працювала зі своїм внутрішнім станом і поглузувала зі своїх шанувальників.

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