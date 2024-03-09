Леся Нікітюк показала свою маму та який сюрприз вона отримала

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно в образі 90-х переспівала хіт гурту "Фантом-2", показала рідкісне фото мами Катерини Петрівни.

У своєму фотоблогу знаменитість показала рідну людину. Мама Лесі у вишуканій чорній сукні щасливо позує з пишним букетом жовтих і рожевих тюльпанів. А поблизу неї видніється сюрприз. Зокрема, родина ведучої здивувала Катерину Петрівну аніматором у вигляді кумедного величезного білого ведмедя з метеликом у патріотичних кольорах, який головою сягає стелі. На зображенні він обіймає маму Нікітюк.

Мама Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вочевидь, Катерина Петрівна таким чином відсвяткувала свій день народження, який минув 6 березня. До слова, вся родина Лесі наразі перебуває у батьківському домі у Хмельницьку, де ймовірно, і була зроблена світлина.

"Кет", - ніжно підписала кадр Нікітюк без зайвих подробиць, залишивши лише смайлик у формі сердечка.

Нагадаємо, нещодавно вагітна блогерка Даша Євтух також показала схожий подарунок з нагоди її дня народження від чоловіка-депутата і насмішила своїх шанувальників його оригінальністю.

Читайте також: