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Леся Нікітюк показала свою маму та який сюрприз вона отримала

Леся Нікітюк показала свою маму та який сюрприз вона отримала

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Артистка поділилася рідкісним фото найріднішої людини.

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно в образі 90-х переспівала хіт гурту "Фантом-2", показала рідкісне фото мами Катерини Петрівни.

У своєму фотоблогу знаменитість показала рідну людину. Мама Лесі у вишуканій чорній сукні щасливо позує з пишним букетом жовтих і рожевих тюльпанів. А поблизу неї видніється сюрприз. Зокрема, родина ведучої здивувала Катерину Петрівну аніматором у вигляді кумедного величезного білого ведмедя з метеликом у патріотичних кольорах, який головою сягає стелі. На зображенні він обіймає маму Нікітюк.

Мама Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Мама Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вочевидь, Катерина Петрівна таким чином відсвяткувала свій день народження, який минув 6 березня. До слова, вся родина Лесі наразі перебуває у батьківському домі у Хмельницьку, де ймовірно, і була зроблена світлина.

"Кет", - ніжно підписала кадр Нікітюк без зайвих подробиць, залишивши лише смайлик у формі сердечка.

Нагадаємо, нещодавно вагітна блогерка Даша Євтух також показала схожий подарунок з нагоди її дня народження від чоловіка-депутата і насмішила своїх шанувальників його оригінальністю.

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