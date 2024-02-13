Леся Нікітюк показала, як готувала борщ в печі в сільській хатинці на Полтавщині

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок до села Опішня, що на Полтавщині.

У своєму Instagram знаменитість активно показує, як минає її відпустка та чим вона займається. Зокрема, Леся вже встигла приготувати борщ просто в печі. До речі, приготування страви відбувалося в українському автентичній хатинці.

Відпустка Лесі Нікітюк на Полтавщині / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Після того, як борщ вже був готовий, розігріта піч не лишилася без діла. Нікітюк відпочивала на лежанці та насолоджувалася теплом у зимові прохолодні дні.

Відпустка Лесі Нікітюк на Полтавщині / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Як зізналась знаменитість, їй неабияк сподобався такий відпочинок, під час якого вона детальніше ознайомилася з українською історією та долучилася до традицій. Нікітюк вирішила, що тепер щомісяця буде собі влаштовувати подібні активності.

Відпустка Лесі Нікітюк на Полтавщині / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Прекрасно проведений час в селі Опішня залишиться в серці надовго! Розпал печі, борщ в печі, сон на печі, свіже повітря, сон, майстер-класи з гончарства надихнули мене і дівчат раз на місяць їздити на подібні екскурсії", - поділилася Леся.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – показувала, як минає їхня перша відпустка без дворічного сина. Подружжя вирушило насолоджуватися відпочинком на захід України.

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