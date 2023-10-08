Леся Нікітюк показала, як на хмельницькому базарі закупи робила, та дещо знайшла для Наді Дорофєєвої

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як робила покупки на базарі у рідному Хмельницькому.

Разом з родиною зірка вирушила на ринок, аби подивитися деякі речі. Своїми знахідками Леся поділилася з фанами у Instagram-stories.

"Цей день настав! Ось він славнозвісний хмельницький базар", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Так, наприклад, ведучу здивували ціни на колготки, які на ринку можна придбати усього за 40 гривень. Як зауважила Леся, за таку ціну можна брати і 10 пар.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також знаменитість допомогла свої мамі Катерині підготуватися до зими та підібрати стильне утеплене пальто. Роздивляючись модель, Нікітюк пожартувала, що треба обачніше дивитися, аби не повторювати образи інших зірок.

"Така в Насті Каменських вже була, мама таку вже не одягне", - жартома сказала Леся.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Серед знахідок Нікітюк опинився і костюм з логотипами відомих брендів Gucci та Adidas. Як розповіла Леся, така "колаборація" коштує всього лиш 3800 гривень.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На сторіз ведучої одразу відреагувала співачка Надя Дорофєєва та жартома попросила її взяти їй цей костюм, на що Леся відповіла, що для артистки це дуже дорого.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Сама ж Нікітюк теж приміряла декілька нарядів. Наприклад, ведуча заприміти темні короткі шорти на осінь та покрутилася перед дзеркалом у магазині костюмів.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На завершення ведуча завітала до місцевого ларька, де за її словами, роблять смачні хот-доги та каву.

"Кава та хот-доги - божественні! Але ми йдем на борщ", - написала Леся.

Леся Нікітюк на хмельницькому базарі / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала, який щедрий врожай назбирала на батьківському городі.

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