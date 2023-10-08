Леся Нікітюк показала, як на хмельницькому базарі закупи робила, та дещо знайшла для Наді Дорофєєвої

Зірка навіть приміряла декілька речей.
Телеведуча Леся Нікітюк показала, як робила покупки на базарі у рідному Хмельницькому.
Разом з родиною зірка вирушила на ринок, аби подивитися деякі речі. Своїми знахідками Леся поділилася з фанами у Instagram-stories.
"Цей день настав! Ось він славнозвісний хмельницький базар", - написала Нікітюк.
Так, наприклад, ведучу здивували ціни на колготки, які на ринку можна придбати усього за 40 гривень. Як зауважила Леся, за таку ціну можна брати і 10 пар.
Також знаменитість допомогла свої мамі Катерині підготуватися до зими та підібрати стильне утеплене пальто. Роздивляючись модель, Нікітюк пожартувала, що треба обачніше дивитися, аби не повторювати образи інших зірок.
"Така в Насті Каменських вже була, мама таку вже не одягне", - жартома сказала Леся.
Серед знахідок Нікітюк опинився і костюм з логотипами відомих брендів Gucci та Adidas. Як розповіла Леся, така "колаборація" коштує всього лиш 3800 гривень.
На сторіз ведучої одразу відреагувала співачка Надя Дорофєєва та жартома попросила її взяти їй цей костюм, на що Леся відповіла, що для артистки це дуже дорого.
Сама ж Нікітюк теж приміряла декілька нарядів. Наприклад, ведуча заприміти темні короткі шорти на осінь та покрутилася перед дзеркалом у магазині костюмів.
На завершення ведуча завітала до місцевого ларька, де за її словами, роблять смачні хот-доги та каву.
"Кава та хот-доги - божественні! Але ми йдем на борщ", - написала Леся.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала, який щедрий врожай назбирала на батьківському городі.
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