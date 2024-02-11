Леся Нікітюк показала, як незвично минає її відпустка в сільській хатині в Полтавській області

Артистка з подругами занурилася в українські традиції у селищі Опішня.

Українська телеведуча Леся Нікітюк разом з подругами потішила фанів кумедними кадрами з відпустки в Полтавській області.

Так, знаменитість разом з подругами орендувала хатинку в селі Опішня, що на Полтавській області. Дорога до оселі виявилася доволі небезпечною, адже всі стежки замело снігом, але подруг зірки це неабияк розвеселило. Вже у хаті кожна обрала собі ліжко. Втім, Леся одразу лягла на місце, яке розташовувалося над піччю.

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також артистка у фотоблогу поділилася кадрами традиційних українських страв, якими вона ласувала одразу по приїзду. Зокрема, галушками й варениками на тлі засніжених пагорбів. А також компанія спробувала різних видів місцевих настоянок.

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Згодом Нікітюк насмішила юзерів, як ввечері вони з подругами розважалися перед сном. Зокрема, друзі ведучої кланялися їй на підлозі, поки вона постає на печі, немов "левиця".

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Наступного дня Леся показала, як з криниці набирає воду. А потім вона з подругами відвідали лазню. Також компанія разом з місцевою господинею готувала собі їжу у печі. Для цього вони вбралися у традиційні хустки.

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на відпочинку з подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула довів Лесю Нікітюк до сліз просто під час знімань її шоу й потішив подругу сюрпризом.

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