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Леся Нікітюк показала, як підготувалася до холодної зими на випадок відсутності опалення

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Леся Нікітюк показала, як підготувалася до холодної зими на випадок відсутності опалення

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча, як і всі українці, вирішила закупити усе необхідне.

Зірка українського телебачення Леся Нікітюк показала шанувальникам, що придбала на випадок холодів взимку.

Зараз усіх українців закликають краще підготуватися до низьких температур та можливих перебоїв із електроенергією та опаленням. Тож Нікітюк теж не стала зволікати.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У сторіз в Instagram телеведуча показала, що вже закупила настільну газову плиту із балоном, а також запаслася дровами. Єдине, що залишилося у списку Нікітюк - генератор і зарядна станція. 

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На щастя, батьки Лесі мешкають у приватному будинку, тому про всяк випадок у родини ще й є камін. 

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, днями чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, теж розповів шанувальникам, що підготував все необхідне на випадок ядерного удару по Україні. 

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