Леся Нікітюк показала, як підготувалася до холодної зими на випадок відсутності опалення

Зірка українського телебачення Леся Нікітюк показала шанувальникам, що придбала на випадок холодів взимку.

Зараз усіх українців закликають краще підготуватися до низьких температур та можливих перебоїв із електроенергією та опаленням. Тож Нікітюк теж не стала зволікати.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У сторіз в Instagram телеведуча показала, що вже закупила настільну газову плиту із балоном, а також запаслася дровами. Єдине, що залишилося у списку Нікітюк - генератор і зарядна станція.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На щастя, батьки Лесі мешкають у приватному будинку, тому про всяк випадок у родини ще й є камін.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, днями чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, теж розповів шанувальникам, що підготував все необхідне на випадок ядерного удару по Україні.

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