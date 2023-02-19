Леся Нікітюк показала жахливі наслідки російських атак по Салтівці в Харкові: "Я була розгублена"

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила до Харкова, аби побачити, як живе місто під час війни та постійних атак ворога.

Знаменитість побувала у одному з найбільш постраждалих районів, а саме на Салтівці. Там від постійних прильотів постраждав кожен будинок.

Світлинами на тлі зруйнованого району Леся поділилася в Instagram. також телеведуча поділилася своїми враженнями від побаченого та зізналася, що подібне дуже важко бачити на власні очі.

Леся Нікітюк у Харкові / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Коли ми під’їжджали до Салтівки, я була розгублена, ми всі пам’ятаємо ті відео і фото. Ми всі відчули тоді біль людей, які жили в цьому районі Харкова. В мить, коли вийшла з маршрутки, почався снігопад. Сама природа наче захотіла прикрити заметіллю всі понівечені ворогом будинки.. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди будемо пам’ятати що зробила "сосійська федерація", - поділилася Нікітюк.

Леся Нікітюк у Харкові / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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