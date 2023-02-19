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Леся Нікітюк показала жахливі наслідки російських атак по Салтівці в Харкові: "Я була розгублена"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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228
Час на прочитання
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Леся Нікітюк показала жахливі наслідки російських атак по Салтівці в Харкові: "Я була розгублена"

Леся Нікітюк у Харкові / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча на власні очі побачила, на що російська армія перетворила район міста.

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила до Харкова, аби побачити, як живе місто під час війни та постійних атак ворога. 

Знаменитість побувала у одному з найбільш постраждалих районів, а саме на Салтівці. Там від постійних прильотів постраждав кожен будинок. 

Світлинами на тлі зруйнованого району Леся поділилася в Instagram. також телеведуча поділилася своїми враженнями від побаченого та зізналася, що подібне дуже важко бачити на власні очі. 

Леся Нікітюк у Харкові / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк у Харкові / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Коли ми під’їжджали до Салтівки, я була розгублена, ми всі пам’ятаємо ті відео і фото. Ми всі відчули тоді біль людей, які жили в цьому районі Харкова. В мить, коли вийшла з маршрутки, почався снігопад. Сама природа наче захотіла прикрити заметіллю всі понівечені ворогом будинки.. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди будемо пам’ятати що зробила "сосійська федерація", - поділилася Нікітюк.

Леся Нікітюк у Харкові / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк у Харкові / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Дата публікації
Перегляди
228
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