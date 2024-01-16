Леся Нікітюк показалася у Польщі й здивувала новиною про зроблені "пластичні операції"

Українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала фанів зізнанням про зміни в тілі під час поїздки до Польщі.

Зірка у своєму фотоблогу тривалий час нічого не публікувала. І зрештою, Леся вийшла на зв'язок з Варшави в останній день відпустки. У сторіз ведуча пояснила свою відсутність тим, що робила декілька "пластичних операцій".

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Через деякий час Нікітюк все ж розкрила інтригу й розповіла про зміни в житті, які вона охарактеризувала як "операції". Зокрема, за кордоном вона читала, щоб "видалити негативні думки", "збільшувала доходи", купуючи одяг з масмаркету, й "збільшувала самооцінку" щоденними мантрами перед дзеркалом.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ба більше, Леся вирішила ще сильніше поглузувати над шанувальниками. Вона опублікувала провокативну світлину у купальнику, де видніються збільшені груди, сідниці та губи. Щоправда, як пізніше пояснила Нікітюк, це був фотошоп. Ведуча показала свою справжню фігуру і наголосила, що треба вміти сміятися над собою, бо "сміх відкриває твоє серце і втішає душу".

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк потішила шанувальників ще одним пікантним знімком, де у цікавій позі продемонструвала не аби яку розтяжку.

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