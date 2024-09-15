Леся Нікітюк показалася вдома у батьків і розповіла, як з мамою та племінницею час проводить

Українська ведуча Леся Нікітюк поділилася, як минає її відпустка у колі найближчих.

Так, щоб перепочити від щільного робочого графіка знаменитість поїхала до рідного Хмельницька. Там на неї чекала її велика родина. Зокрема, мама Лесі Катерина в очікуванні на зіркову доньку приготувала чимало страв, фірмових смаколиків і накрила стіл.

"Мама Кет заквасила помідорів. Усім до побачення", - з гумором підписала кадр ведуча.

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До того ж у своєму фотоблогу Нікітюк похизувалася знімками з сімейного барбекю. Зокрема, показала, як спочатку просто неба готувала лобстерів на грилі, а потім пригощала ними маму. Втім, рідна людина знаменитості жартома зізналася, що ця страва майже не містить м'яса.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Водночас зірка поділилася кумедними кадрами з племінницею Анею, яка почала придивлятися собі прикраси тітки. Проте Леся вчасно зупинила дівчинку й згодом назнімала з нею гумористичних роликів для соцмереж.

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно відьма Марія Тиха розкрила подробиці особистого життя Лесі Нікітюк і зізналася, які проблеми можуть виникати у стосунках зірки з чоловіками.

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