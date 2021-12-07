Леся Нікітюк помірялася стрункими фігурами в бікіні з 22-річною подругою

Колеги показали, як відпочивають в Африці.

Українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла до в Кабо-Верде, що в Африці.

Ймовірно, артистка перебуває на зніманнях, оскільки полетіла за кордон разом із колегою, 22-річною Валерією Полянською. У вільний час подруги насолоджуються cонцем та океаном. Так, перед одним з походів на пляж вони вирішили зробити спільне фото у бікіні. Леся вбралася у тигровий купальник, а Валерія – у смарагдовий. Дівчата спокусливо позували перед дзеркалом у готелі та помірялися стрункими фігурами.

instagram.com/lesia_nikituk

Як відреагували фани на цю публікацію, невідомо. Цілком ймовірно, що юзери засипали красунь компліментами в особистих повідомленнях.

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