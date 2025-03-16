Леся Нікітюк поніжилася у ліжку з напівоголеним нареченим-воїном і підкорила фанів

Українська ведуча, а віднедавна й акторка Леся Нікітюк показала нове фото з нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

У своєму фотоблогу Леся опублікувала їхнє ранкове романтичне фото у ліжку. На чорно-білому зображенні вона постає у спідній білизні, допоки ззаду її обіймає коханий. І хоч обличчя ведуча приховала, але неозброєним оком помітні їхні палкі почуття.

Леся Нікітюк з нареченим / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях прихильники й зіркові друзі засипали пару компліментами й пораділи за зірку, яка віднайшла своє щастя:

"Як це красиво!" – Наталка Денисенко

"Краса" – TAYANNA

Хай кожен ранок буде таким

Ух, якого файного хлопа увірвала собі

Зазначимо, про стосунки пари офіційно стало відомо навесні минулого року. А вже на початку цього 37-річна Леся Нікітюк отримала пропозицію від обранця у зимовій відпустці. Відомо, що наречений зірки молодший за неї на дев'ять років і служить в ЗСУ. Весілля заручені поки що відкладають – Нікітюк вже назвала причину. Тим не менш, інсайдери стверджують, що Леся вже очікує на первістка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських возз'єдналася з чоловіком Потапом за кордоном. Подружжя заскочило папараці й заінтригувало фанів.

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