Леся Нікітюк посвітила декольте у вишуканій мінісукні й назвала те, що її заряджає: "Я щаслива"

Сьогодні, 19 жовтня, ведуча Леся Нікітюк святкує день народження.

Знаменитість з нагоди свята потішила фанів фотосесією у звабливому образі. На зображення Леся постала у чорній мінісукні з глибоким декольте та додала до образу чоботи гофре, які підкреслили її довгі ноги. Довершеним вигляд Нікітюк зробили витончений макіяж і укладка.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, у свій день народження ведуча поділилася роздумами про життя і зізналася, що найбільше її заряджає постійний рух уперед, попри страхи. До слова, Леся також розповіла, що 37-річчя вона зустрічає на знімальному майданчику фільму.

"37! Прокинулась без набряків і супер, поїхала зніматись у кіно. Якщо чесно, все моє життя, як кіно. І в обох випадках я ніф*га не граю… Приймаю і проживаю все, що дає мені життя і завжди ділюсь з вами. Як би не було, я завжди намагаюсь рости і розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю, і це заряджає мене! Наразі у моєму житті все за планом і я щаслива. Тому дякую за привітання і ЗСУ, що живу!", - замилувала знаменитість.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова викликала фурор зміною свого образу на рудоволосу бестію. Прихильники здивувалися молодому вигляду зірки у 45 років.

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