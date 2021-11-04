Леся Нікітюк пригадала, як її бабуся на 8 місяці вагітності тікала від німців під час війни

Бабусю ведучої хотіли застрелити.
Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла моторошну історію, яка трапилася з її бабусею під час війни.
Знаменитість вирішила навідатися до рідних країв. Так, вона поїхала до села, де жили її бабуся з дідусем. Там артистка пригадала моторошну історію, якою поділилася у своєму Instagram.
Леся розповіла, що 1942 року її бабусю ледь не вбили німці за те, що вона не заплатила податок. Саме тоді жінка була на 8 місяці вагітності. Її привели на розстріл.
"У кімнаті цієї будівлі на підлозі вже лежала розстріляна і теж вагітна жінка. Зачек (так звали німецького військового) крутив пістолета в руці та погрожував розправою", - поділилася Леся.
Втім, ведуча говорить, що її бабусі пощастило, адже у сусідній кімнаті почалася бійка. Військовий пішов туди, а жінка тим часом втекла через вікно.
"Вона тікала полями, болотами, переховувалась в лісі декілька днів. Голодна та з дитиною під серцем. Вона тоді врятувалась", - розповіла Леся.
Її дід тим часом був на фронті. Він повернувся додому лише 1945 року.
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