Леся Нікітюк пригадала, як її бабуся на 8 місяці вагітності тікала від німців під час війни

Леся Нікітюк пригадала, як її бабуся на 8 місяці вагітності тікала від німців під час війни

Бабусю ведучої хотіли застрелити.

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла моторошну історію, яка трапилася з її бабусею під час війни.

Знаменитість вирішила навідатися до рідних країв. Так, вона поїхала до села, де жили її бабуся з дідусем. Там артистка пригадала моторошну історію, якою поділилася у своєму Instagram.

Леся розповіла, що 1942 року її бабусю ледь не вбили німці за те, що вона не заплатила податок. Саме тоді жінка була на 8 місяці вагітності. Її привели на розстріл.

Леся Нікітюк розповіла про свою бабусю / instagram.com/lesia_nikituk

"У кімнаті цієї будівлі на підлозі вже лежала розстріляна і теж вагітна жінка. Зачек (так звали німецького військового) крутив пістолета в руці та погрожував розправою", - поділилася Леся.

Втім, ведуча говорить, що її бабусі пощастило, адже у сусідній кімнаті почалася бійка. Військовий пішов туди, а жінка тим часом втекла через вікно.

Леся Нікітюк розповіла про свою бабусю / instagram.com/lesia_nikituk

"Вона тікала полями, болотами, переховувалась в лісі декілька днів. Голодна та з дитиною під серцем. Вона тоді врятувалась", - розповіла Леся.

Її дід тим часом був на фронті. Він повернувся додому лише 1945 року.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання