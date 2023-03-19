Леся Нікітюк про свій стан під час повномасштабної війни: "Як думаєте, у мене вже "фляга" свистить"

Ведуча Леся Нікітюк пригадала початок повномасштабного вторгнення рф до України і розповіла, як вирішила зайнятися волонтерством.

Під час розмови з Оленою Кравець Нікітюк поділилася, що під час вторгнення була вдома у батьків в Хмельницькому. Тоді місто стало транзитом для багатьох українських сімей, які були змушені залишити свої домівки і тікати з-під обстрілів окупантів.

Тоді Леся вирішила, що допомагатиме цим людям:

"Я зрозуміла, що треба якось діяти. Чим я можу бути корисною? До цього це сцена, це телебачення, це розважальні шоу. Що я можу робити під час війни? Хмельницький став транзитною зоною для багатьох людей, які виїжджали з-під обстрілів. Це були сім'ї з дітьми, в розбитих машинах. Сім'ї, які їхали 10,15 днів з Херсона, з Краматорська, з Донецької області, з Харкова. Я стала спрямовувати свою енергію на те, щоб людей розряджати. Забезпечувати їх всім необхідним, що я можу. Ми всі вміємо варити їсти, ми всі можемо влаштувати спальні місця. У мене багато підписників. Коли мені підписники з різних країн присилали допомогу – це дитяче харчування, підгузки. Тонами! У мене не було фонду, я не збираю гроші. Я просто це знаходжу якимось чином. Тому що так працюють українці", - сказала Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Загалом Леся під час війни допомогла трьом тисячам людей, а також опікувалася собаками і котами. Ведуча зізналася, що під час повномасштабної війни в неї прокинувся інстинкт захистити всіх дітей України та всіх тварин.

На запитання Кравець, як Нікітюк за весь цей час змінилася, ведуча відповіла:

"Як думаєте, у мене вже "фляга" трошки свистить, чи ні? Ну, підсвищує так трошки інколи. Наче нормально, наче я ще тримаюся. Мене просто рятує гумор і пісні" – поділилася Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також Нікітюк зізналася що вона конкретно видихнула 11 листопада – у той день, коли українські захисники звільнили Херсон.

Нагадаємо, місяць тому Леся Нікітюк показала жахливі наслідки російських атак по Салтівці в Харкові. Ведуча побувала у місті і на власні очі побачила, як живе Харків під час війни та постійних атак ворога.

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