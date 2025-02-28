Леся Нікітюк про імітацію сексу з Тарасом Цимбалюком: "Два дні приходила до тями"

В столиці відбулася прем'єра ліричної комедії "Песики". Головну роль у фільмі зіграла відома телеведуча Леся Нікітюк.

За сюжетом Леся Нікітюк грає кар'єристку Яну, яка випадково накладає на себе закляття. Відтепер всі чоловіки, з якими в неї стається близькість, перетворюються вранці на собак. Так, на екрані глядачі побачать багато кумедних сцен, а також неочікуваних відвертих епізодів. Зокрема, героїня Лесі Нікітюк пристрасно цілується і міцно обіймається протягом історії аж з 10-ма персонажами. У коментарі ТСН.ua телеведуча зізнається, що це було непросто.

"Секс з Цимбалюком знімали, напевно, разів дев'ять. І всі дев'ять разів він був задоволений. Я - інколи, а він - всі дев'ять", - сміється у розмові з ТСН.ua Нікітюк.

Леся Нікітюк і Тарас Цимбалюк / Фото: скриншот з відео

На наше запитання, з ким з акторів Лесі було найприємніше цілуватися в кадрі, вона відповіла: "Мабуть, це крайня сцена з Тарасом, де ми, по-народному скажу, "лизалися". Але ж він у нас мужчина зі щетиною, тому він мені добряче натер майже пів обличчя. Слава Богу, це був крайній знімальний день, тому у мене був час, щоб прийти до тями. На це пішло два дні. А всі довкола думали, що моє почервоніння на обличчі - результат походу до косметолога на "лазер".

До речі, на прем'єрі, яка пройшла в столичному кінотеатрі, було багато зірок. Окрім акторів, які зіграли у фільмі (Ольга Сумська, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та ін.) ТСН.ua зустріла також Юрія Горбунова, Надю Дорофєєву з чоловіком Мішею Кацуріним, Злату Огнєвіч та інших.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму Леся Нікітюк вперше прокоментувала чутки про свою вагітність і заінтригувала весіллям з нареченим.

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